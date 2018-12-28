Яп Стам возглавил "Зволле"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам назначен главным тренером "Зволле".Соглашение рассчитано на полтора года. Именно в этой команде 46-летний голландец начинал свою профессиональную карьеру.Ранее Стам возглавлял "Рединг". Также он работал тренером в "Аяксе".