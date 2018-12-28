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Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо успешно перенес операцию на колене

Колумбийский хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо успешно перенес операцию на левом колене.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Куадрадо уже нерез несколько дней начнет процесс реабилитации.

В текущем сезоне Куадрадо принял участие в 11 матчах в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В 5 матчах в Лиге чемпионов колумбиец отдал два голевых паса в 5 матчах группового этапа.
Теги: Ювентус Куадрадо
Сегодня, 21:44
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