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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо успешно перенес операцию на колене
Колумбийский хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо успешно перенес операцию на левом колене.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Куадрадо уже нерез несколько дней начнет процесс реабилитации.
В текущем сезоне Куадрадо принял участие в 11 матчах в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В 5 матчах в Лиге чемпионов колумбиец отдал два голевых паса в 5 матчах группового этапа.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Куадрадо уже нерез несколько дней начнет процесс реабилитации.
В текущем сезоне Куадрадо принял участие в 11 матчах в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В 5 матчах в Лиге чемпионов колумбиец отдал два голевых паса в 5 матчах группового этапа.
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