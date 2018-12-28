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"Астон Вилла" хочет приобрести у "Челси" Гари Кэхилла

"Астон Вилла" проявляет интерес к защитнику "Челси" Гари Кэхиллу, сообщает The Telegraph.

Клуб из Бирмингема провёл переговоры с лондонцами о возможном трансфере 33-летнего игрока, сумма трансфера может достичь 4 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Кэйхилл принял участие лишь в одном матче английской Премьер-лиги.
Теги: Астон Вилла Челси Кэйхилл
Сегодня, 22:54
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