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Агент Николаса Ломбертса заявил, что его клиент был бы рад вернуться в Россию

Сантуш Верхлуст, агент защитника бельгийского «Остенде» Николаса Ломбертса, рассказал, что 33-летний бельгиец не прочь вновь поиграть в чемпионате России.

"Если поступит интересное предложение, обязательно его рассмотрим. Интерес к нему проявляют клубы из Швеции, Норвегии и Турции. Сам Николас был бы рад вернуться в Россию, он очень скучает по ней", — сказал Верхлуст.

Соглашение Ломбертса с "Остенде" действует до июня 2020 года
Сегодня, 08:32
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 09:27)
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online
Болеет за:
«Реал»
В Крылышки, им как раз опытный защитник не помешает, да и новым городом для себя полюбуется.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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