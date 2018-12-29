Агент Николаса Ломбертса заявил, что его клиент был бы рад вернуться в Россию

Сантуш Верхлуст, агент защитника бельгийского «Остенде» Николаса Ломбертса, рассказал, что 33-летний бельгиец не прочь вновь поиграть в чемпионате России."Если поступит интересное предложение, обязательно его рассмотрим. Интерес к нему проявляют клубы из Швеции, Норвегии и Турции. Сам Николас был бы рад вернуться в Россию, он очень скучает по ней", — сказал Верхлуст.Соглашение Ломбертса с "Остенде" действует до июня 2020 года