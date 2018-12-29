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Мирча Луческу: я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать сборную Турции

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, что ему сделали выгодное в финансовом плане предложение из Китая.

"Это правда, что я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать свой пост в сборной Турции. У меня есть обязанности перед этой национальной командой и я верю, что мы будем играть в хороший футбол", — цитирует Луческу Digisport.
Теги: Луческу Сборная Турции
Сегодня, 16:15
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#1  Sesk   (Сегодня, 16:30)
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Что ж ему надо сделать, чтобы наконец турки его попросили на выход?
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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