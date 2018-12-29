Мирча Луческу: я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать сборную Турции

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, что ему сделали выгодное в финансовом плане предложение из Китая."Это правда, что я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать свой пост в сборной Турции. У меня есть обязанности перед этой национальной командой и я верю, что мы будем играть в хороший футбол", — цитирует Луческу Digisport.