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Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Сампдорию"

29 декабря в Турине состоялся матч 19-го тура Серии А, в котором "Ювентус" принимал на своем поле "Сампдорию".

Чемпионат Италии

19 тур

"Ювентус" – "Сампдория" 2:1

Голы: Роналду, 2, 65 (пен) - Квальярелла, 33 (пен).

"Ювентус": Перин, Сандро, Ругани, Кьеллини, Де Шильо, Матюиди (Коста, 82), Пьянич, Джан, Дибала, Роналду, Манджукич (Бернардески, 69).

"Сампдория": Аудеро, Сала, Феррари, Колли, Мурру, Прат, Экдаль (Янкто, 82), Линетти, Рамирес (Сапонара, 72), Квальярелла, Капрари (Дефрель, 67).

Предупреждения: Матюиди, 36, Феррари, 37, Ругани, 71, Сапонара, 90+3.
Теги: Ювентус Сампдория
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