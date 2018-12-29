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Криштиану Роналду: мы выполняем поставленные задачи очень хорошо

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата Италии над "Сампдорией" (2:1).

"Мы выполняем поставленные задачи очень хорошо. Мы отлично выступили в первой половине чемпионата, нужно продолжать в том же духе, чтобы во второй части сезона сохранить форму", - цитирует Роналду Football Italia.
Теги: Роналду Ювентус Сампдория
Сегодня, 18:39
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