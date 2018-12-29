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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Лацио" и "Торино" сыграли вничью
"Лацио" и "Торино" в Чемпионате Италии 19-го тура сыграли вничью.
Чемпионат Италии
19 тур
"Лацио" – "Торино" 1:1
Гол: Милинкович-Савич, 61 - Белотти, 45+2 (пен.)
"Лацио": Стракоша, Раду (Лейва, 57), Ачерби, Рамос, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто (Кайседо, 85), Корреа (Уоллас, 64), Пароло, Иммобиле
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Джиджи, Иццо (Моретти, 51 (Войнович, 83)), Н'Кулу, Мейте, Ринкон, Базелли (Лукич, 72), Фальке, Белотти
Предупреждения: Джиджи, 15, Корреа, 27, Иццо, 41, Альберто, 75, Лукич, 80, Ринкон, 90, Лейва, 90+1
Удаления: Марушич, 86, Мейте, 90
Чемпионат Италии
19 тур
"Лацио" – "Торино" 1:1
Гол: Милинкович-Савич, 61 - Белотти, 45+2 (пен.)
"Лацио": Стракоша, Раду (Лейва, 57), Ачерби, Рамос, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто (Кайседо, 85), Корреа (Уоллас, 64), Пароло, Иммобиле
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Джиджи, Иццо (Моретти, 51 (Войнович, 83)), Н'Кулу, Мейте, Ринкон, Базелли (Лукич, 72), Фальке, Белотти
Предупреждения: Джиджи, 15, Корреа, 27, Иццо, 41, Альберто, 75, Лукич, 80, Ринкон, 90, Лейва, 90+1
Удаления: Марушич, 86, Мейте, 90
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