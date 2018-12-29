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"Ювентус" установил новый рекорд Серии А

"Ювентус" сегодня обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1 в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Эта победа позволила "Ювентусу" продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

Теперь туринский клуб имеет на своем счету в сезоне-2018/19 Серии А 17 побед и 2 ничьи в 19 матчах.

"Ювентус" набрал на данный момент 53 очка. Как сообщает Squawka Football, это рекордный показатель в истории Серии А по итогам 19 первых матчей сезона. "Ювентус" за весь сезон в чемпионате Италии пока потерял всего 4 очка.

"Спорт24"
Теги: Ювентус
Сегодня, 21:11
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