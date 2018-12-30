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Впервые забивший за два месяца Гонсало Игуаин посвятил гол тренеру "Милана"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин посвятил главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо гол, который он оформил в матче против СПАЛа в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

Аргентинский футболист забил впервые за два месяца. Он отметил, что его гол был очень важным для команды.

"Это важный гол, очень значимые три очка с учетом того, сколько мы их растеряли ранее. Теперь можно спокойно отдохнуть с семьями. Конечно, фанаты ждут большего от меня. Хочу продолжать в "Милане" в том же духе. Гол посвящаю Гаттузо. Тренер всегда верил в меня", — сказал Игуаин.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Милан Гаттузо
Сегодня, 10:33
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