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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Впервые забивший за два месяца Гонсало Игуаин посвятил гол тренеру "Милана"
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин посвятил главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо гол, который он оформил в матче против СПАЛа в рамках 19-го тура чемпионата Италии.
Аргентинский футболист забил впервые за два месяца. Он отметил, что его гол был очень важным для команды.
"Это важный гол, очень значимые три очка с учетом того, сколько мы их растеряли ранее. Теперь можно спокойно отдохнуть с семьями. Конечно, фанаты ждут большего от меня. Хочу продолжать в "Милане" в том же духе. Гол посвящаю Гаттузо. Тренер всегда верил в меня", — сказал Игуаин.
"Газета.ру"
Аргентинский футболист забил впервые за два месяца. Он отметил, что его гол был очень важным для команды.
"Это важный гол, очень значимые три очка с учетом того, сколько мы их растеряли ранее. Теперь можно спокойно отдохнуть с семьями. Конечно, фанаты ждут большего от меня. Хочу продолжать в "Милане" в том же духе. Гол посвящаю Гаттузо. Тренер всегда верил в меня", — сказал Игуаин.
"Газета.ру"
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