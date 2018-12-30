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Дженнаро Гаттузо подтвердил интерес "Милана" к Муриэлю

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что красно-черные вели переговоры с "Севильей" об аренде колумбийского нападающего Луиса Муриэля.

"Я не знаю, сможем ли мы заполучить Муриэля, но мы вели переговоры насчет него. Впрочем, как и насчет других игроков. Муриэль может сыграть широко, его можно использовать на позиции нападающего второго плана", - цитирует Гаттузо Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаттузо Милан Мариэль
Сегодня, 10:41
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