Дженнаро Гаттузо подтвердил интерес "Милана" к Муриэлю

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что красно-черные вели переговоры с "Севильей" об аренде колумбийского нападающего Луиса Муриэля."Я не знаю, сможем ли мы заполучить Муриэля, но мы вели переговоры насчет него. Впрочем, как и насчет других игроков. Муриэль может сыграть широко, его можно использовать на позиции нападающего второго плана", - цитирует Гаттузо Football Italia.