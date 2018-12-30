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"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях выиграл у "Саутгемптона".

Чемпионат Англии

20 тур

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:3

Гол: Хейбьерг, 39 - Сильва, 13, Уорд-Праус, 45 (авто.), Агуэро, 45+3

"Саутгемптон": Маккарти, Таргетт, Беднарек, Стивенс, Рэмси, Ромеу (Валери, 61) Эльюнусси, Лемина (Редмонд, 46), Хёйбьерг, Уорд-Праус, Остин (Лонг, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Уолкер, 87), Бернарду Силва, Давид Сильва, Стерлинг, Марез (Зане, 84), Агуэро (Жезус, 74)

Предупреждения: Агуэро, 35, Остин, 60, Компани, 72, Беднарек, 73, Данило, 78

Удаления: Хейбьерг, 86
Теги: Саутгемптон Манчестер Сити
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