Новости партнеров

Поль Погба забил четыре мяча в первых трех играх после отставки Моуринью

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом".

Теперь в активе француза стало четыре гола в первых трех матчах после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера "МЮ". Кроме того, в этих играх он еще записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, что у Погба с Моуринью находились в стадии конфликта, по этой причине игрок даже думал о смене клуба.

"Газета.ру"
Теги: Погба Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.