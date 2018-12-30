Поль Погба забил четыре мяча в первых трех играх после отставки Моуринью

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом".Теперь в активе француза стало четыре гола в первых трех матчах после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера "МЮ". Кроме того, в этих играх он еще записал на свой счет две результативные передачи.Напомним, что у Погба с Моуринью находились в стадии конфликта, по этой причине игрок даже думал о смене клуба.