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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кака считает, что он не заиграл в "Реале" из-за Моуринью
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Кака рассказал, почему у него до конца не получилось себя реализовать в "Королевском клубе".
Бразилец заявил, что главными его проблемами были травмы и на тот момент главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. По его мнению, он три года пытался убедить португальского специалиста дать ему шанс.
"Я был уверен, что у меня получится в "Реале". Тогда казалось, что я очень стабилен и нахожусь в лучшей форме. Но сначала у меня были проблемы с травмами, а после этого — с Моуринью. Я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс. Но решил по своему и я не мог повлиять на него.
Сначала я травмировал бедро, а затем повредил приводящую мышцу. Мне сделали операцию и я выбыл из строя на шесть месяцев. Когда я вернулся, в клубе появился Моуринью. Я был стопроцентным профессионалом. Даже сейчас я могу приехать в "Реал", и все двери в клубе будут открыты для меня. Президент Флорентино Перес сказал мне, что я был самым большим профессионалом в клубе", — сказал Кака.
"Газета.ру"
Бразилец заявил, что главными его проблемами были травмы и на тот момент главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. По его мнению, он три года пытался убедить португальского специалиста дать ему шанс.
"Я был уверен, что у меня получится в "Реале". Тогда казалось, что я очень стабилен и нахожусь в лучшей форме. Но сначала у меня были проблемы с травмами, а после этого — с Моуринью. Я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс. Но решил по своему и я не мог повлиять на него.
Сначала я травмировал бедро, а затем повредил приводящую мышцу. Мне сделали операцию и я выбыл из строя на шесть месяцев. Когда я вернулся, в клубе появился Моуринью. Я был стопроцентным профессионалом. Даже сейчас я могу приехать в "Реал", и все двери в клубе будут открыты для меня. Президент Флорентино Перес сказал мне, что я был самым большим профессионалом в клубе", — сказал Кака.
"Газета.ру"
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