Кака считает, что он не заиграл в "Реале" из-за Моуринью

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Кака рассказал, почему у него до конца не получилось себя реализовать в "Королевском клубе".Бразилец заявил, что главными его проблемами были травмы и на тот момент главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. По его мнению, он три года пытался убедить португальского специалиста дать ему шанс."Я был уверен, что у меня получится в "Реале". Тогда казалось, что я очень стабилен и нахожусь в лучшей форме. Но сначала у меня были проблемы с травмами, а после этого — с Моуринью. Я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс. Но решил по своему и я не мог повлиять на него.Сначала я травмировал бедро, а затем повредил приводящую мышцу. Мне сделали операцию и я выбыл из строя на шесть месяцев. Когда я вернулся, в клубе появился Моуринью. Я был стопроцентным профессионалом. Даже сейчас я могу приехать в "Реал", и все двери в клубе будут открыты для меня. Президент Флорентино Перес сказал мне, что я был самым большим профессионалом в клубе", — сказал Кака.