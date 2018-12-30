Диего Марадона поддержал Кулибали

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона выразил поддержку защитнику "Наполи" Калиду Кулибали."Я семь лет играл в Неаполе, и также страдал от расистских песен некоторых фанатов. До сих пор помню флаги с надписью "Добро пожаловать в Италию". Я чувствую себя неаполитанцем, и сегодня хочу быть с Калиду Кулибалы. Надеюсь, что все это поможет положить конец расизму в футболе раз и навсегда", – написал Марадона в инстаграме.