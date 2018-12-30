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Диего Марадона поддержал Кулибали

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона выразил поддержку защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

"Я семь лет играл в Неаполе, и также страдал от расистских песен некоторых фанатов. До сих пор помню флаги с надписью "Добро пожаловать в Италию". Я чувствую себя неаполитанцем, и сегодня хочу быть с Калиду Кулибалы. Надеюсь, что все это поможет положить конец расизму в футболе раз и навсегда", – написал Марадона в инстаграме.
Теги: Марадона Наполи
Вчера, 22:10
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