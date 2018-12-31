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"Порту" одержал 16-ю победу подряд - это клубный рекорд

"Порту" в рамках Кубка португальской лиги победил "Белененсеш" (2:1).

Таким образом "Драконы" выиграли 16-й матч подряд во всех турнирах, установив рекорд клуба.

Последний раз "Порту" потерял очки 7 октября, уступив "Бенфике" (0:1) в рамках чемпионата Португалии.

ФК "Порту"
Теги: Порту
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