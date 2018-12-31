Джанлуиджи Буффон: я говорил с Манчини, сборная Италии во мне не нуждается

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон дал понять, что не собирается возвращаться в сборную Италии.40-летний голкипер завершил выступления за национальную команду в марте 2018 года, проведя за нее 176 матчей. Это четвертый результат в истории футбола."Я говорил с Манчини, они во мне не нуждаются. Манчини знает, что делать, президента федерации я не знаю. Рад, что Кьеллини унаследовал у меня капитанскую повязку и в сборной, и в "Ювентусе". Это тот человек и игрок, который заслуживает такой ответственности", - цитирует Corriere della Sera Буффона.