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Джанлуиджи Буффон: я говорил с Манчини, сборная Италии во мне не нуждается

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон дал понять, что не собирается возвращаться в сборную Италии.

40-летний голкипер завершил выступления за национальную команду в марте 2018 года, проведя за нее 176 матчей. Это четвертый результат в истории футбола.

"Я говорил с Манчини, они во мне не нуждаются. Манчини знает, что делать, президента федерации я не знаю. Рад, что Кьеллини унаследовал у меня капитанскую повязку и в сборной, и в "Ювентусе". Это тот человек и игрок, который заслуживает такой ответственности", - цитирует Corriere della Sera Буффона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Буффон ПСЖ
Сегодня, 15:07
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