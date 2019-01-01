"Арсенал" – "Фулхэм": стартовые составы команд

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Арсенал": Лено - Папастатопулос, Косельни, Мустафи - Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац - Ивоби, Обамеянг – Ляказетт.
Запасные: Чех, Лихтштайнер, Сака, Эльнени, Рэмзи, Торрейра, Нкетиа.
"Фулхэм": Рико - Одои, Ле Маршан, Рим - Кристи, Кэрни, Сиссе, Брайан - Шюррле, Митрович, Сессеньон.
Запасные: Беттинелли, Фосу-Менса, Йохансен, Сери, Айите, Вьетто, Камара.
Запасные: Чех, Лихтштайнер, Сака, Эльнени, Рэмзи, Торрейра, Нкетиа.
"Фулхэм": Рико - Одои, Ле Маршан, Рим - Кристи, Кэрни, Сиссе, Брайан - Шюррле, Митрович, Сессеньон.
Запасные: Беттинелли, Фосу-Менса, Йохансен, Сери, Айите, Вьетто, Камара.
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