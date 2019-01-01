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"Кардифф" – "Тоттенхэм": стартовые составы команд

"Кардифф": Этеридж, Бамба, Каннингем, Манга, Моррисон, Камараса, Гуннарссон, Артер, Рид, Мерфи, Патерсон.

Запас: Мэдин, Мендес-Лэйнг, Пелтьер, Роллс, Смитис, Беннетт, Хойлетт.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Алли, Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин.

Запас: Фойт, Скипп, Гассанига, Дэвис, Лукас, Льоренте, Уокер-Питерс.
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