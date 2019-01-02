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"Челси" приобрел Кристиана Пулишича за 64 млн евро

Хавбек дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич перешел в "Челси", сообщает официальный сайт лондонцев.

Трансфер игрока обошелся лондонцам в 64 миллиона евро.. Пулишич перейдет в состав "Челси" только летом - до конца текущего сезона игрок продолжит выступать за "Боруссию" на правах аренды.

20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
Теги: Челси Боруссия Д
Сегодня, 12:34
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(1)
#2  coban  сегодня (Сегодня, 13:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Цены ппц

Ну..
Пол-Китая накормить можно.. если ролтоном..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 12:47)
  • +3
  •  (5)

Цены ппц
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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