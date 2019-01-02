СМИ: Феррейра-Карраско может перейти зимой в "Милан"

Нападающий "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско может перейти в "Милан" зимой, сообщает Football Italia.25-летний бельгийский форвард не чувствует себя счастливым в Китае и положительно относится к переходу в европейский клуб."Милан" не сумели осуществить три трансфера в зимнее трансферное окно и переключили внимание на Карраско. Ранее клуб провалил сделки по переходам Франсеска Фабрегаса, Златана Ибрагимовича и Луиса Муриеля.В последнем завершившимся сезоне китайской Суперлиги Карраско забил семь голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах.Карраско является воспитанником "Монако", откуда летом 2017 года перешел в мадридский "Атлетико". В январе 2018 года он перебрался в "Далянь Ифан". Минувшим летом игрок в составе сборной Бельгии стал обладателем бронзовых медалей на чемпионате мира - 2018.