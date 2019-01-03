Капитан "Шахтера" Тайсон признан лучшим игроком команды в прошедшем году

Капитан "Шахтера" Тайсон был признан лучшим игроком команды в 2018 году по версии болельщиков.По итогам голосования в соцсетях донецкого клуба 30-летний бразильский хавбек набрал 4 675 баллов. Второе место у защитника Исмаили (2 885), третий – полузащитник Марлос (1 508).В 34 матчах за "Шахтер" в 2018 году Тайсон забил 9 голов и сделал 13 ассистов.Ранее игроком года в «Шахтере» дважды подряд становился Марлос (2016, 2017), а до этого награду получали Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).