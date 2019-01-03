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"Олимпиакос" приобрел аргентинского нападающего Франко Сольдано

Аргентинский форвард Франко Сольдано стал игроком "Олимпиакоса", сообщает пресс-служба греческого клуба.

Ранее он выступал у себя на родине за "Атлетико Унион".

Сегодня, 13:51
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