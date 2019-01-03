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Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020

Экс-президент "Астаны" Саян Хамитжанов оценил перспективы сборной Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.

В одной группе с командой сыграют сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

"Нужно быть реалистами. Бельгия и Россия – явные фавориты нашей отборочной группы, но я уверен, что наша сборная у основных соперников "крови попьет". Сейчас подбирается хорошая сборная, в составе которой много молодых игроков, и я верю в них! Прежние наши сборные, на мой взгляд, никогда не показывали такого качественного футбола, как нынешний созыв. Думаю, что, во многом, это связано с полученным сборниками опытом еврокубковых сражений самого высокого уровня", - цитирует Хамитжанова "Kazfootball".
Теги: Сборная Казахстана Хамитжанов
Сегодня, 16:55
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Динамо» М
попить крови это на скотобойню
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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