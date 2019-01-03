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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020 (1)
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Крейг Беллами покинул пост тренера юношеской команды "Кардифф Сити" из-за обвинений в ксенофобии
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Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
Владелец "Лацио" Клаудио Лотито был оштрафован за оскорбление арбитров в раздевалке в перерыве матча
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Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
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Саян Хамитжанов: уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020
Экс-президент "Астаны" Саян Хамитжанов оценил перспективы сборной Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.
В одной группе с командой сыграют сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.
"Нужно быть реалистами. Бельгия и Россия – явные фавориты нашей отборочной группы, но я уверен, что наша сборная у основных соперников "крови попьет". Сейчас подбирается хорошая сборная, в составе которой много молодых игроков, и я верю в них! Прежние наши сборные, на мой взгляд, никогда не показывали такого качественного футбола, как нынешний созыв. Думаю, что, во многом, это связано с полученным сборниками опытом еврокубковых сражений самого высокого уровня", - цитирует Хамитжанова "Kazfootball".
В одной группе с командой сыграют сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.
"Нужно быть реалистами. Бельгия и Россия – явные фавориты нашей отборочной группы, но я уверен, что наша сборная у основных соперников "крови попьет". Сейчас подбирается хорошая сборная, в составе которой много молодых игроков, и я верю в них! Прежние наши сборные, на мой взгляд, никогда не показывали такого качественного футбола, как нынешний созыв. Думаю, что, во многом, это связано с полученным сборниками опытом еврокубковых сражений самого высокого уровня", - цитирует Хамитжанова "Kazfootball".
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