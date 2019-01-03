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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) назвали нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2018 года.
В прошлом сезоне с "Реалом" португалец выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Испании он забил 26 мячей в 27 играх.
В прошлом сезоне с "Реалом" португалец выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Испании он забил 26 мячей в 27 играх.
?? Cristiano Ronaldo is the winner of the ?Best Player Of The Year? Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council??— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 3, 2019
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