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Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) назвали нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2018 года.

В прошлом сезоне с "Реалом" португалец выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Испании он забил 26 мячей в 27 играх.

Теги: Роналду Ювентус Реал
Сегодня, 22:47
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