Новости партнеров

Агент: если Анчелотти больше не ценит Хюсая, будем просить о трансфере из "Наполи" в январе

Марио Жуффреди, агент защитника "Наполи" Эльсейда Хюсая заявил, что его клиент недоволен количеством получаемого игрового времени.

"Эльсейд мог вслед за Сарри перейти в "Челси", но Анчелотти заблокировал трансфер. Он даже недавно публично заявил, что рассчитывает на Хюсая в заключительной части года, но факты говорят о том, что Хюсай сыграл лишь в одном матче из последних четырех. Это, пожалуй, говорит о том, что не слишком Эльсейд и важен для тренера. Если Анчелотти большего не считает его игроком стартового состава и хочет избавиться от помехи, то мы это сделаем.

Хюсай не заслуживает столь плохого отношения к себе, учитывая то, сколько он сделал для "Наполи" за последние три года. Да и профессионально корректно быть искренним.

Возможно, это лишь переходный период, и право тренера - делать выбор. Но если Хюсай стал четвертым выбором на своей позиции, то правильно донести это до нас. Если тренер больше не ценит Хюсая, мы попросим от трансфере в январе", -цитирует Жуффреди Radio Marte.

Sport
Теги: Анчелотти Хюсай Наполи
Вчера, 22:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.