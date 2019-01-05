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Диего Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением в желудке

Легенда футбола Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе.

В результате прохождения медицинского осмотра врачи выявили у него кровотечение в желудке, сообщает Goal.

В ближайшее время 58-летний аргентинец будет прооперирован в связи с этой проблемой.
Теги: Марадона
Сегодня, 09:13
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