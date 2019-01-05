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Джон Оби Микел покинул китайскую Суперлигу и может присоединиться к "Фенербахче"

Полузащитник Джон Оби Микел ушел из китайского клуба "Тяньцзинь Тэда".

31-летний нигериец за 2 года провел за команду 85 матчей и забил 6 голов. Оби Микел не сообщил о своем следующем клубе, хотя СМИ связывают его с переходом в "Фенербахче".

Хавбек известен по игре в футболке "Челси", за который он выступал больше 10 лет.

L'equipe
Сегодня, 11:45
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