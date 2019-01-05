Джон Оби Микел покинул китайскую Суперлигу и может присоединиться к "Фенербахче"

Полузащитник Джон Оби Микел ушел из китайского клуба "Тяньцзинь Тэда".31-летний нигериец за 2 года провел за команду 85 матчей и забил 6 голов. Оби Микел не сообщил о своем следующем клубе, хотя СМИ связывают его с переходом в "Фенербахче".Хавбек известен по игре в футболке "Челси", за который он выступал больше 10 лет.