21-летний Виктор Цыганков признан лучшим игроком года в киевском "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком команды в 2018 году по версии болельщиков.По итогам опроса 21-летний игрок сборной Украины набрал 62% голосов. Второе место у словенца Беньямина Вербича (23%).В минувшем году Цыганков шесть раз признавался лучшим игроком месяца в "Динамо".