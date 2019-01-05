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21-летний Виктор Цыганков признан лучшим игроком года в киевском "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком команды в 2018 году по версии болельщиков.

По итогам опроса 21-летний игрок сборной Украины набрал 62% голосов. Второе место у словенца Беньямина Вербича (23%).

В минувшем году Цыганков шесть раз признавался лучшим игроком месяца в "Динамо".

Динамо Киев
Теги: Динамо Киев
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