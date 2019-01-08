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Бывший форвард "Спартака" Барриос перешел в "Уракан"

Экс-нападающий "Спартака" Лукас Барриос подписал контракт с "Ураканом", выступающим в высшей лиге Аргентины.

Соглашение 34-летнего парагвайца с клубом рассчитано на один год.



Последим клубом Барриоса был "Коло-Коло".
Теги: Спартак Барриоса
Сегодня, 20:54
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#6  AndNow60  Карелия (Сегодня, 22:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак-навсегда
Похоже на "Уралан"...

Скорее на "Уркаган" smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Похоже на "Уралан"...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 21:34)
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Цитата: ROCKER
Ригони помоложе, а так одинаково деревянные... Правда, у Ригони скорость неплохая. Опять же - потому как моложе

согласен,что тот с нулевой статистикой что этот
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Freddy,
Ригони помоложе, а так одинаково деревянные... Правда, у Ригони скорость неплохая. Опять же - потому как моложе


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 21:24)
  • -5
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Цитата: Blessing
Удачи Лукас, надеюсь у тебя остался багаж, приобретенный под Левандовским, и приумноженный в спортаке.

ну Рыгони то покруче будет
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:07)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Лукас, надеюсь у тебя остался багаж, приобретенный под Левандовским, и приумноженный в спортаке.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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