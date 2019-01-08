Бывший форвард "Спартака" Барриос перешел в "Уракан"

#Hurac?n?Lucas Barrios es el primer refuerzo del Globo. Mir? la nota y la galeria?.?https://t.co/px7o34WJbc pic.twitter.com/LomuO7hOnY — CA Hurac?n (@CAHuracan) January 8, 2019

Экс-нападающий "Спартака" Лукас Барриос подписал контракт с "Ураканом", выступающим в высшей лиге Аргентины.Соглашение 34-летнего парагвайца с клубом рассчитано на один год.Последим клубом Барриоса был "Коло-Коло".