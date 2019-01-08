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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:29
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
21:43
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (3)
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (3)
20:33
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
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"Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года" - Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме памятное фото (5)
"Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года" - Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме памятное фото (5)
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12:19
Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
Бывший форвард "Спартака" Барриос перешел в "Уракан"
Экс-нападающий "Спартака" Лукас Барриос подписал контракт с "Ураканом", выступающим в высшей лиге Аргентины.
Соглашение 34-летнего парагвайца с клубом рассчитано на один год.
Последим клубом Барриоса был "Коло-Коло".
Соглашение 34-летнего парагвайца с клубом рассчитано на один год.
#Hurac?n?Lucas Barrios es el primer refuerzo del Globo. Mir? la nota y la galeria?.?https://t.co/px7o34WJbc pic.twitter.com/LomuO7hOnY— CA Hurac?n (@CAHuracan) January 8, 2019
Последим клубом Барриоса был "Коло-Коло".
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