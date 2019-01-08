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Младший сын Диего Симеоне пополнил аргентинскую "Химнасию"

Состав аргентинского клуба "Химнасия Ла-Плата" усилил нападающий Джанлука Симеоне.

20-летний форвард, младший сын тренера "Атлетико" Диего Симеоне, подписал контракт с новым клубом до 2021 года. "Химнасия Ла-Плата" после 15 туров занимает 21-е место в таблице чемпионата Аргентины.

Ранее Симеоне-младший играл за молодежные команды "Ривер Плейт" и "Фрозиноне".

Теги: Симеоне
Сегодня, 22:43
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:51)
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online
Болеет за:
ЦСКА
одного сына точно талантом не обделили


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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