Младший сын Диего Симеоне пополнил аргентинскую "Химнасию"

???? Gianluca Simeone es nuevo jugador del plantel de f?tbol de primera divisi?n.



?? Firm? su contrato con nuestra Instituci?n hasta junio 2021. #DaleLobo pic.twitter.com/K82RmhkA0Y — GIMNASIA ? (@gimnasiaoficial) January 7, 2019

Состав аргентинского клуба "Химнасия Ла-Плата" усилил нападающий Джанлука Симеоне.20-летний форвард, младший сын тренера "Атлетико" Диего Симеоне, подписал контракт с новым клубом до 2021 года. "Химнасия Ла-Плата" после 15 туров занимает 21-е место в таблице чемпионата Аргентины.Ранее Симеоне-младший играл за молодежные команды "Ривер Плейт" и "Фрозиноне".