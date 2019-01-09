Идрисса Думбия перейдет в "Спортинг"

Полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбия может стать футболистом "Спортинга" в ближайшие дни, сообщает O Jogo.20-летний полузащитник стал игроком грозненской команды минувшим летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.