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Идрисса Думбия перейдет в "Спортинг"

Полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбия может стать футболистом "Спортинга" в ближайшие дни, сообщает O Jogo.

20-летний полузащитник стал игроком грозненской команды минувшим летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Теги: Думбья Спортинг Трансферы
Сегодня, 17:31
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