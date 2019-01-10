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Форвард "Витесса": Слуцкий использует непривычные для Голландии приемы

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен рассказал, что игрокам голландского клуба непросто выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.

"У тренера есть идеи, к которым мы не привыкли в Голландии. Например, мы применяем зонную защиту вместо персональной опеки. Так здесь не играют.

Он добился успеха в ЦСКА со своими идеями. Но там у него были топ-футболисты, которые исполняли требования благодаря своим индивидуальным качествам.

На тренировочных сборах попытаемся довести все до автоматизма, потому что сейчас мы иногда слишком долго думаем на поле, и все идет не так", — приводит слова Линссена Omroepgelderland.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 11:26
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