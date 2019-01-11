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Василий Березуцкий: наши с братом идеи не так важны, в "Витессе" есть босс - Слуцкий

Тренер "Витесса" Василий Березуцкий, присоединившийся с братом Алексеем к штабу Леонида Слуцкого, поделился эмоциями от начала работы в команде.

"Это отличный опыт, приятное место и хорошая погода. Все игроки усердно работают. Всё здорово. Надеемся, наши тренерские карьеры будут такими же удачными, как и игровые. Возможно, они получатся даже лучше, но один год – не такой большой период, чтобы набраться необходимых знаний. Мы здесь, чтобы помогать всем, в том числе во время матчей.

Мы хорошо знаем игровой стиль Слуцкого, поэтому нам будет проще понимать и доносить до игроков его идеи. Наши идеи не так важны, потому что у нас есть босс, который будет принимать решения. Поэтому мы здесь", — сказал Березуцкий в ролике на официальном канале "Витесса" в YouTube.

"Чемпионат.сом"
Теги: Березуцкий Слуцкий Витесс
Сегодня, 17:20
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 17:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ливий Фадеев
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Предпочитаю заливать за воротник.
Обращайся.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 17:32)
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  •  (2)

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
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