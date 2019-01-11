Василий Березуцкий: наши с братом идеи не так важны, в "Витессе" есть босс - Слуцкий

Тренер "Витесса" Василий Березуцкий, присоединившийся с братом Алексеем к штабу Леонида Слуцкого, поделился эмоциями от начала работы в команде."Это отличный опыт, приятное место и хорошая погода. Все игроки усердно работают. Всё здорово. Надеемся, наши тренерские карьеры будут такими же удачными, как и игровые. Возможно, они получатся даже лучше, но один год – не такой большой период, чтобы набраться необходимых знаний. Мы здесь, чтобы помогать всем, в том числе во время матчей.Мы хорошо знаем игровой стиль Слуцкого, поэтому нам будет проще понимать и доносить до игроков его идеи. Наши идеи не так важны, потому что у нас есть босс, который будет принимать решения. Поэтому мы здесь", — сказал Березуцкий в ролике на официальном канале "Витесса" в YouTube.