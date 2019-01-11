Алексей Березуцкий: мы с братом были в восторге, когда Слуцкий позвал в "Витесс"

Тренер "Витесса" Алексей Березуцкий, приступивший вместе с братом Василием к работе в штабе Леонида Слуцкого, поделился эмоциями от первых дней с командой."Когда мы прибыли в команду, увидели, что все игроки обладают отличными техническими навыками, также они, конечно, находятся в хорошем физическом состоянии. Мы много общаемся с игроками.Что касается Слуцкого, мы давно знакомы, и он отличный тренер. Мы были в восторге, когда он предложил присоединиться к нему. Для нас это хорошая возможность научиться чему-то новому, и этот период будет очень важным для нас", — сказал Березуцкий в ролике на официальном канале "Витесса" в YouTube.