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Алексей Березуцкий: мы с братом были в восторге, когда Слуцкий позвал в "Витесс"

Тренер "Витесса" Алексей Березуцкий, приступивший вместе с братом Василием к работе в штабе Леонида Слуцкого, поделился эмоциями от первых дней с командой.

"Когда мы прибыли в команду, увидели, что все игроки обладают отличными техническими навыками, также они, конечно, находятся в хорошем физическом состоянии. Мы много общаемся с игроками.

Что касается Слуцкого, мы давно знакомы, и он отличный тренер. Мы были в восторге, когда он предложил присоединиться к нему. Для нас это хорошая возможность научиться чему-то новому, и этот период будет очень важным для нас", — сказал Березуцкий в ролике на официальном канале "Витесса" в YouTube.

"Чемпионат.сом"
Теги: Березуцкий Витесс Слуцкий
Сегодня, 18:28
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(2)
#3  Freddy   (Сегодня, 19:25)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Steed
трахни

скройся ослик)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 19:17)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
трахни себя в зад, гей-подстилка laughing
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  Freddy   (Сегодня, 19:09)
  • -7
  •  (7)

Биба и Боба-два долпоеба smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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