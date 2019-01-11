Штанге уволен с поста главного тренера сборной Сирии по ходу Кубка Азии

Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отправлен в отставку после поражения от национальной команды Иордании во втором матче Кубка Азии. Игра в четверг завершилась со счетом 2:0 в пользу Иордании.Сборная Сирии, сыгравшая вничью с Палестиной (0:0) на старте турнира, набрала лишь одно очко перед заключительной игрой группы B с Австралией.Штанге руководил сборной Сирии с февраля 2018 года. 70-летний специалист также имеет опыт работы в «Днепре», сборных Омана, Ирака, Белоруссии, Сингапура и других командах.