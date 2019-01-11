Новости партнеров

Штанге уволен с поста главного тренера сборной Сирии по ходу Кубка Азии

Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отправлен в отставку после поражения от национальной команды Иордании во втором матче Кубка Азии. Игра в четверг завершилась со счетом 2:0 в пользу Иордании.

Сборная Сирии, сыгравшая вничью с Палестиной (0:0) на старте турнира, набрала лишь одно очко перед заключительной игрой группы B с Австралией.

Штанге руководил сборной Сирии с февраля 2018 года. 70-летний специалист также имеет опыт работы в «Днепре», сборных Омана, Ирака, Белоруссии, Сингапура и других командах.

Sport24
Сегодня, 19:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Антон1990  Москва (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
online

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.