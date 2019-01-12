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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сердар Азмун оформил дубль за сборную Ирана и возглавил список бомбардиров Кубка Азии
В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Ирана выиграла у Вьетнама - 2:0.
В составе победителей оба забитых мяча на свой счёт записал нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Сборная Ирана с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы D. Вьетнам занимает четвертое место.
В составе победителей оба забитых мяча на свой счёт записал нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Сборная Ирана с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы D. Вьетнам занимает четвертое место.
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