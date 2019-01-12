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Сердар Азмун оформил дубль за сборную Ирана и возглавил список бомбардиров Кубка Азии

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Ирана выиграла у Вьетнама - 2:0.

В составе победителей оба забитых мяча на свой счёт записал нападающий "Рубина" Сердар Азмун.

Сборная Ирана с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы D. Вьетнам занимает четвертое место.
Теги: Азмун Сборная Ирана
Сегодня, 17:04
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