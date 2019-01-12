Сердар Азмун оформил дубль за сборную Ирана и возглавил список бомбардиров Кубка Азии

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Ирана выиграла у Вьетнама - 2:0.В составе победителей оба забитых мяча на свой счёт записал нападающий "Рубина" Сердар Азмун.Сборная Ирана с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы D. Вьетнам занимает четвертое место.