Вратарь Моррис забил гол со своей половины поля (видео)

Вратарь "Гленторана" Эллиотт Моррис забил гол со своей половины поля в матче против Института в рамках 25 тура чемпионата Северной Ирландии.Ролик был выложен в твиттер-аккаунте BBC Sport NI.37-летний футболист смог на 10-й минуте встречи забить со штрафного. Для голкипера этот гол стал первым в профессиональной карьере. Его команда победила со счетом 2:0.Несмотря на исход матча, "Гленторану" не удалось обойти "Институт" в турнирной таблице. Команды занимают восьмое и седьмое места соответственно.