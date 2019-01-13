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Вратарь Моррис забил гол со своей половины поля (видео)

Вратарь "Гленторана" Эллиотт Моррис забил гол со своей половины поля в матче против Института в рамках 25 тура чемпионата Северной Ирландии.

Ролик был выложен в твиттер-аккаунте BBC Sport NI.

37-летний футболист смог на 10-й минуте встречи забить со штрафного. Для голкипера этот гол стал первым в профессиональной карьере. Его команда победила со счетом 2:0.

Несмотря на исход матча, "Гленторану" не удалось обойти "Институт" в турнирной таблице. Команды занимают восьмое и седьмое места соответственно.



"Газета.ру"
Теги: Видео
Сегодня, 18:07
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#3  tiki  Москва (Сегодня, 18:17)
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online
Болеет за:
ЦСКА
еще есть видео как он очень красиво себе закатывает в уголок 10 лет назад laughing


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кепка второму воротчику не помогла.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:17)
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online

Наверняка чья-то ставка сыграла.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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