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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вратарь Моррис забил гол со своей половины поля (видео)
Вратарь "Гленторана" Эллиотт Моррис забил гол со своей половины поля в матче против Института в рамках 25 тура чемпионата Северной Ирландии.
Ролик был выложен в твиттер-аккаунте BBC Sport NI.
37-летний футболист смог на 10-й минуте встречи забить со штрафного. Для голкипера этот гол стал первым в профессиональной карьере. Его команда победила со счетом 2:0.
Несмотря на исход матча, "Гленторану" не удалось обойти "Институт" в турнирной таблице. Команды занимают восьмое и седьмое места соответственно.
"Газета.ру"
Ролик был выложен в твиттер-аккаунте BBC Sport NI.
37-летний футболист смог на 10-й минуте встречи забить со штрафного. Для голкипера этот гол стал первым в профессиональной карьере. Его команда победила со счетом 2:0.
Несмотря на исход матча, "Гленторану" не удалось обойти "Институт" в турнирной таблице. Команды занимают восьмое и седьмое места соответственно.
? @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) January 12, 2019
Text Video Audio - https://t.co/Q2LzNL6WK2
Get involved! Use #BBCIrishPrem@BBCMOTD @BBCSport pic.twitter.com/5z7vNocxmu
"Газета.ру"
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