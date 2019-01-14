Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"

Клуб из ОАЭ "Аль-Наср" расторг контракт с полузащитником Йоаном Кабайем, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, француз перешел в команду июле 2018 года на правах свободного агента.33-летний Кабай в текущем сезоне провел 12 матчей за "Аль-Наср" и забил один мяч, а также сделал два голевых паса.