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Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"

Клуб из ОАЭ "Аль-Наср" расторг контракт с полузащитником Йоаном Кабайем, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, француз перешел в команду июле 2018 года на правах свободного агента.

33-летний Кабай в текущем сезоне провел 12 матчей за "Аль-Наср" и забил один мяч, а также сделал два голевых паса.
Сегодня, 21:29
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