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Энди Коул вошел в тренерский штаб Сола Кэмпбелла в "Маклсфилде"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул на временной основе вошел в тренерский штаб "Маклсфилда", сообщает официальный сайт клуба.

Главным тренером команды является экс-защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл.

Теги: Коул Кэмпбелл Максфилд
Сегодня, 02:50
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#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 02:59)
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К Уле в МЮ!!! Прекрасное было трио Сульшер- Кантона- Коул


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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