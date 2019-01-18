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"Бешикташ" начал переговоры о расторжении контракта с Вагнером Лавом

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав в ближайшее время может покинуть "Бешикташ".

Как сообщил в твиттере журналист Андре Эрнан, турецкий клуб начал переговоры о расторжении контракта бразильского форварда.

Ранее стало известно, что Вагнер Лав пять месяцев не получает зарплату в "Бешикташе" и был отправлен тренироваться в дубль.

По информации журналиста, за ситуацией следит "Коринтианс", который хочет сделать предложение 34-летнему футболисту после того, как он станет свободным агентом.

Агент футболиста Эвандро Феррейра недавно заявил, что его клиент был бы рад вернуться в ЦСКА.

Sport24.ru
Теги: Бешикташ Лав
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