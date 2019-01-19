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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Гане убит журналист, расследовавший коррупцию в африканском футболе
В Гане был убит журналист Ахмед Хуссейн-Суале, сообщает USA Today.
Он был одним из создателем документального фильма о коррупции в ганском футболе. По его результатам в июне 2018 года правительство Ганы отстранило от работы всю Футбольную ассоциацию Ганы. Президент организации Квеси Ньянтакьи был оштрафован и пожизненно отстранен от футбола.
Преступники ехали на мотоцикле, Хуссейн-Суале получил два выстрела в грудь и один в шею и скончался на месте.
В ФИФА осудили преступление и выразили поддержку журналистов, "выполняющих важную работу, приводящую к совершенствованию системы управления в футболе и общественной жизни".
"Спорт-Экспресс"
Он был одним из создателем документального фильма о коррупции в ганском футболе. По его результатам в июне 2018 года правительство Ганы отстранило от работы всю Футбольную ассоциацию Ганы. Президент организации Квеси Ньянтакьи был оштрафован и пожизненно отстранен от футбола.
Преступники ехали на мотоцикле, Хуссейн-Суале получил два выстрела в грудь и один в шею и скончался на месте.
В ФИФА осудили преступление и выразили поддержку журналистов, "выполняющих важную работу, приводящую к совершенствованию системы управления в футболе и общественной жизни".
"Спорт-Экспресс"
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