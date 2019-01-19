В Гане убит журналист, расследовавший коррупцию в африканском футболе

В Гане был убит журналист Ахмед Хуссейн-Суале, сообщает USA Today.Он был одним из создателем документального фильма о коррупции в ганском футболе. По его результатам в июне 2018 года правительство Ганы отстранило от работы всю Футбольную ассоциацию Ганы. Президент организации Квеси Ньянтакьи был оштрафован и пожизненно отстранен от футбола.Преступники ехали на мотоцикле, Хуссейн-Суале получил два выстрела в грудь и один в шею и скончался на месте.В ФИФА осудили преступление и выразили поддержку журналистов, "выполняющих важную работу, приводящую к совершенствованию системы управления в футболе и общественной жизни".