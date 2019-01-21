Автобус с футбольной командой упал в пропасть в Боливии - 13 человек погибли

Автобус с футбольной командой из Аргентины упал в пропасть с высоты более 100 метров на юге Боливии.Погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста. Еще 26 человек получили различные травмы.Причиной аварии послужил отказ тормозов, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.