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Автобус с футбольной командой упал в пропасть в Боливии - 13 человек погибли

Автобус с футбольной командой из Аргентины упал в пропасть с высоты более 100 метров на юге Боливии.

Погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста. Еще 26 человек получили различные травмы.

Причиной аварии послужил отказ тормозов, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

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Сегодня, 11:31
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#2  anonymous   (Сегодня, 12:29)
  • -1
  •  (1)

Цитата: tiki
со 100 метров и травмы - эти люди счастливчики, серьезно

тела других смягчили удар
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 11:48)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
жесть дикая(
Еще 26 человек получили различные травмы.

со 100 метров и травмы - эти люди счастливчики, серьезно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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