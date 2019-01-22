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"Шахтер" подписал 17-летнего форварда "Карпат"

"Шахтер" объявил о приобретении 17-летнего нападающего "Карпат" Данило Сикана

Молодой игрок заключил с донецким клубом контракт на 3 года.

В этом розыгрыше молодежного чемпионата Украины Сикан провел 10 матчей и забил 5 голов.
Теги: Шахтер Карпаты
Сегодня, 09:25
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