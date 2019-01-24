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ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (1)
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ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой
Бывший футбольный судья Ибрагим Чайбу из Нигера больше не сможет работать в футболе.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, его пожизненно дисквалифицировали, и Чайбу не сможет больше никогда осуществлять деятельность, связанную с футболом.
Арбитра признали виновным в получении взятки, такое решение принял комитет по этике ФИФА. Оно вступило в силу 22 января. Согласно вердикту организации, Чайбу должен заплатить штраф - 200 тысяч швейцарских франков.
Летом 2014 года появились сведения, что ФИФА инициировала расследование о возможном договорном характере пяти товарищеских матчей перед чемпионатом мира 2010 года. Интерес вызвал матч сборных ЮАР и Гватемалы (5:0), а точнее - два мяча южноафриканской команды, забитые после сомнительной игры руками со стороны футболистов сборной Гватемалы.
Под подозрение попал судья Чайбу, обслуживавший тот матч. При этом перед игрой он пополнил свой банковский счет на сумму $100 тыс.
Sport24.ru
Как сообщает пресс-служба ФИФА, его пожизненно дисквалифицировали, и Чайбу не сможет больше никогда осуществлять деятельность, связанную с футболом.
Арбитра признали виновным в получении взятки, такое решение принял комитет по этике ФИФА. Оно вступило в силу 22 января. Согласно вердикту организации, Чайбу должен заплатить штраф - 200 тысяч швейцарских франков.
Летом 2014 года появились сведения, что ФИФА инициировала расследование о возможном договорном характере пяти товарищеских матчей перед чемпионатом мира 2010 года. Интерес вызвал матч сборных ЮАР и Гватемалы (5:0), а точнее - два мяча южноафриканской команды, забитые после сомнительной игры руками со стороны футболистов сборной Гватемалы.
Под подозрение попал судья Чайбу, обслуживавший тот матч. При этом перед игрой он пополнил свой банковский счет на сумму $100 тыс.
Sport24.ru
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