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Гол и передача Азмуна помогли Ирану обыграть Китай и выйти в полуфинал Кубка Азии

Сборная Ирана вышла в полуфинал Кубка Азии, обыграв в 1/8 финала сборную Китая (3:0).

В полуфинале сборная Ирана сыграет против Японии.

Кубок Азии-2019. 1/4 финала.

Китай — Иран 0:3 (0:2)

Голы: Тареми, 18 (0:1), Азмун, 31 (0:2), Ансарифард, 91 (0:3).
Теги: Азмун Сборная Ирана
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