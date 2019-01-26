Модест будет жаловаться в Спортивный арбитражный суд на свой бывший клуб

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
9 Ренн 21 30
10 Ним 21 29
11 Бордо 20 28
12 Реймс 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  20 41
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 20 31
7 Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 21 26
11 Эйбар 20 25
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
9 Парма 20 28
10 Фиорентина 20 27
11 Торино 20 27
12 Сассуоло 20 26
13 Кальяри 20 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 20 14
19 Фрозиноне 20 10
20 Кьево 20 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 18 45
2 Бавария 18 39
3 Боруссия М 18 36
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Вольфсбург 18 28
7 Герта 19 28
8 Хоффенхайм 18 25
9 Вердер 18 25
10 Байер 18 24
11 Майнц 18 24
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 18 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 18 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 18 11
18 Нюрнберг 18 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 18 49
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
7 ВВВ-Венло 18 26
8 Хераклес 18 26
9 Виллем II 18 22
10 Херенвен 18 21
11 Ден Хааг 19 21
12 Фортуна С 18 20
13 Гронинген 18 18
14 Зволле 18 18
15 Эммен 18 18
16 НАК Бреда 19 16
17 Эксельсиор 18 16
18 Де Графсхап 18 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Модест будет жаловаться в Спортивный арбитражный суд на свой бывший клуб

Нападающий Антони Модест намерен пожаловаться на китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в Спортивный арбитражный суд в Лозанну (CAS).

Француз не может играть, поскольку ФИФА разбирает его спор с китайским клубом, оставленным им самовольно в прошлом году, поскольку Модесту не выплачивалась зарплата.

"Если до 31 января не будет никакого решения, если китайский клуб не пойдет навстречу, я подам жалобу в Спортивный арбитражный суд. – К сожалению, единственной защитой клуба является создание помех мне для игры, хотя они прекрасно понимают, что правда на моей стороне", – написал в своем Инстаграме Модест.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:10
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