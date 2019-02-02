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Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Витесс (Нидерланды)
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|...
|18
|Де Графсхап
|19
|15
|Предстоящие
|Фортуна С
|14:15
|Витесс
|Витесс
|02.02.19
|Херенвен
|Сыгранные
|Витесс
|3 - 218.01.19
|Эксельсиор
|Де
Графсхап
|2 - 223.12.18
|Витесс
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"Витесс" Слуцкого проиграл "Фортуне", пропустив решающий гол на 92-й минуте
В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого на выезде уступил с "Фортуне" (1:2).
"Витесс" с 29 очками занимает четвертое место. У "Фортуны" 23 очка и девятая позиция.
Чемпионат Голландии.
19-й тур
"Фортуна" - "Витесс" - 2:1
Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).
"Фортуна": Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.
Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.
"Витесс" с 29 очками занимает четвертое место. У "Фортуны" 23 очка и девятая позиция.
Чемпионат Голландии.
19-й тур
"Фортуна" - "Витесс" - 2:1
Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).
"Фортуна": Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.
Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.
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