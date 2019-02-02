Витесс (Нидерланды)

Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
...
18 Де Графсхап 19 15
полная таблица
Предстоящие
Фортуна С14:15Витесс
Витесс02.02.19Херенвен
Сыгранные
Витесс3 - 218.01.19Эксельсиор
Де
Графсхап		2 - 223.12.18Витесс

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"Витесс" Слуцкого проиграл "Фортуне", пропустив решающий гол на 92-й минуте

В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого на выезде уступил с "Фортуне" (1:2).

"Витесс" с 29 очками занимает четвертое место. У "Фортуны" 23 очка и девятая позиция.

Чемпионат Голландии.

19-й тур

"Фортуна" - "Витесс" - 2:1

Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).

"Фортуна": Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.

Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.
Теги: Витесс Слуцкий
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#1  Старк   (Сегодня, 17:07)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Голкипер Витесса ещё тот клоун, типа спартаковских вратарей smile

https://twitter.com/Ernhem_/status/1089510117937156096?s=19
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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