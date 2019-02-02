"Витесс" Слуцкого проиграл "Фортуне", пропустив решающий гол на 92-й минуте

В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого на выезде уступил с "Фортуне" (1:2)."Витесс" с 29 очками занимает четвертое место. У "Фортуны" 23 очка и девятая позиция.Чемпионат Голландии.19-й тур: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1)."Фортуна": Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77)."Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.