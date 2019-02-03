Рома (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Рома03.02.19Милан
Кьево08.02.19Рома
Сыгранные
Аталанта3 - 327.01.19Рома
Рома3 - 219.01.19Торино

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СМИ: "Рома" проявляет интерес к Виде

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида может продолжить карьеру в "Роме", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Также игроком интересуются "Интер", а "Фулхэм" отказался от трансфера из-за высокой цены на футболиста.

Вида выступает за "Бешикташ" с января прошлого года, ранее он играл за киевское "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рома Вида
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