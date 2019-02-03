СМИ: "Рома" проявляет интерес к Виде

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида может продолжить карьеру в "Роме", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.Также игроком интересуются "Интер", а "Фулхэм" отказался от трансфера из-за высокой цены на футболиста.Вида выступает за "Бешикташ" с января прошлого года, ранее он играл за киевское "Динамо".