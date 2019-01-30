Ла Лига 2018/19

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1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
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5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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3 Тоттенхэм 23 51
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20 Хаддерсфилд 24 11
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Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала".

Как говорится на официальном сайте каталонском клубе, Суарес продлил контракт с каталонцами и перешел в "Арсенал" на правах аренды с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что "канониры" будут выплачивать Суаресу зарплату до конца срока действия арендного соглашения.

25-летний Суарес из-за травм в текущем сезоне принял участие лишь в двух матчах чемпионата Испании. За "Барселону" он выступает с 2016 года.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона Арсенал АПЛ Ла Лига
Вчера, 23:53
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