Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала".Как говорится на официальном сайте каталонском клубе, Суарес продлил контракт с каталонцами и перешел в "Арсенал" на правах аренды с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что "канониры" будут выплачивать Суаресу зарплату до конца срока действия арендного соглашения.25-летний Суарес из-за травм в текущем сезоне принял участие лишь в двух матчах чемпионата Испании. За "Барселону" он выступает с 2016 года.